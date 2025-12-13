Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor'u mağlup etti

Rize
17. dakikada Rak-Sakyi'nin pasında topla buluşan Mithat Pala'nın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, kaleci Umut Bozok topu kornere çeldi.
25. dakikada Augusto'nun orta sahadan ceza sahasının sol çaprazına kadar ilerleyerek gönderdiği topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
45+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. VAR kontrolünden kazanılan penaltıyla topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci Yarı
52. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü kaydetti. Hojer'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Samet Akaydın'ın gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
81. dakikada yeşil-mavili ekip farkı üçe çıkardı. Augusto'nun ara pasında hareketlenen Sowe, ceza sahası içine girip kaleci Felipe'den sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan boş kaleye topu gönderdi: 3-0
Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.