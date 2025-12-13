Dolar
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi.

Ayfer Koçal  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Çaykur Rizespor, ikas Eyüpspor'u mağlup etti Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

17. dakikada Rak-Sakyi'nin pasında topla buluşan Mithat Pala'nın ceza sahasının sağ çaprazından şutunda, kaleci Umut Bozok topu kornere çeldi.

25. dakikada Augusto'nun orta sahadan ceza sahasının sol çaprazına kadar ilerleyerek gönderdiği topa yükselen Sowe'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

45+2. dakikada ev sahibi takım öne geçti. VAR kontrolünden kazanılan penaltıyla topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

52. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü kaydetti. Hojer'in ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla buluşan Samet Akaydın'ın gelişine vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

81. dakikada yeşil-mavili ekip farkı üçe çıkardı. Augusto'nun ara pasında hareketlenen Sowe, ceza sahası içine girip kaleci Felipe'den sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan boş kaleye topu gönderdi: 3-0

Karşılaşma, ev sahibi takımın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

