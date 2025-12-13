Futbolcu Messi'nin Hindistan turu olaylı başladı
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin Hindistan turu, hayranlarının sahaya şişe fırlatması ve stadyuma zarar vermesi nedeniyle olaylı başladı.
Messi, Hindistan turu kapsamında Batı Bengal eyaletinde hayranlarıyla bir araya geldi.
Öte yandan saatlerce beklemelerine ve bilet almalarına rağmen Messi'yi göremeyen hayranları, sahaya şişe fırlattı ve stadyuma zarar verdi.
Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Salt Lake Stadyumu'nda kontrolden çıkan olaylardan ötürü çok rahatsız ve şok oldum." ifadelerini kullanarak özür diledi.
Messi'nin bugün Batı Bengal'de başlayan Hindistan turu, Haydarabad, Mumbai ve Yeni Delhi kentlerinde devam edecek.