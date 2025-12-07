Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, operasyonel aksaklıkların büyük oranda çözüldüğünü duyurdu
Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo, uçuş operasyonlarında yaşanan aksaklıkların ardından ağ bağlantısının yüzde 95'inin yeniden sağlandığını ve gün içinde 1500'ün üzerinde sefer yapılmasının planlandığını açıkladı.
Ankara
Hindistan'da NDTV kanalının haberine göre, IndiGo'dan yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli şehirlerindeki havaalanlarında devam eden operasyonel aksaklıkların ardından ağ bağlantısının yüzde 95 oranında yeniden kurulduğu belirtildi.
Açıklamada, şirketin dün 138 destinasyondan 135’ine uçuş gerçekleştirdiği, bugün ise 1500'ün üzerinde sefer yapılmasının planlandığı kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Sivil Havacılık Bakanlığının, iptal edilen uçuşlara ilişkin bilet iade sürecinin bu akşama kadar tamamlanması ve yolculardan ayrılan bagajların en geç iki gün içinde teslim edilmesi yönünde şirkete talimat verdiği aktarılan açıklamada, tüm müşteri iade taleplerinin "öncelikli" şekilde ele alındığı belirtildi.
IndiGo'da iptal edilen uçuşlar
Hindistan'ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo'da, mürettebat eksikliği, teknik sorunlar ve havaalanı yoğunluğu gibi nedenlerle 3 Aralık'tan bu yana 1000'den fazla uçuş iptal edilmişti.
Son dönemde IndiGo'nun "uçuş görev süresi sınırlamasından kaynaklı ciddi mürettebat sıkıntısı yaşadığı" aktarılmıştı.
Görev süresi sınırlamaları doğrultusunda şirket bünyesindeki hava yolu mürettebatının haftalık dinlenme süreleri 48 saate çıkarılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.