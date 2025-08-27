Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş, Tiago Djalo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli stoper Tiago Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Emrah Oktay  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Beşiktaş, Tiago Djalo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Nihai transferi hususunda Juventus ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Tiago Djalo ile üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Tiago Djalo'ya şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Djalo, Ocak 2019'da 18 yaşındayken 1 milyon avro bedelle İtalya'nın Milan takımına transfer oldu. Aynı yılın ağustos ayında Fransa temsilcisi Lille'e giden Portekizli stoper, Ocak 2024'te İtalya'ya Juventus formasıyla döndü.

Porto'da geçen sezon kiralık forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

