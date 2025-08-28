Dolar
Spor, Futbol

Wilfried Singo, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı bonservisi Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'da olan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, İstanbul'a geldi.

Emrah Oktay  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Wilfried Singo, Galatasaray için İstanbul'da

İstanbul

Fransa'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan tecrübeli futbolcuyu havalimanında sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Havalimanında GSTV'ye açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, "Burada olduğum için çok keyifliyim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımı. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Wilfried Singo, Türkiye ve Galatasaray hakkında bilgisi olduğuna değinerek "Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Büyük bir lig. Burada daha önceden Didier Drogba ve Emmanuel Eboue gibi ağabeylerim oynadı. Onlardan da tavsiyeler aldım." diye konuştu.

Galatasaray'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Singo, "Umarım bütün sezon boyunca taraftarlarımız bana hep destek olur. Takımla birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Fildişi Sahilli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

