Dolar
42.48
Euro
49.26
Altın
4,197.42
ETH/USDT
3,079.50
BTC/USDT
92,659.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa sunulacak.

Ceren Aydınonat  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakanın biletleri bugün saat 17.00 itibarıyla yüksek divan kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelere, yarın saat 11.00'de ise Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa sunulacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşılaşmanın genel bilet satışı ise 30 Kasım Pazar günü saat 11.00 itibarıyla başlayacak.

Futbolseverler biletleri passo.com.tr üzerinden satın alabilecek.

Derbinin bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 2.500 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 4.750 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst B-H Blok: 5.250 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 6.200 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 7.000 lira

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 7.500 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt A-I Blok: 10.400 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt B-H Blok: 12.000 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 14.350 lira

Fenerium Alt-Maraton Alt Adidas D-F Blok: 16.300 lira

VİP (Maraton Alt-Fenerium Alt Adidas E Blok): 49.350 lira

Misafir Tribünü: 2.500 lira

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 9 bin 200 yeni araç, Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik altyapısına vurulan güçlü bir mühürdür
"Futbolda bahis" soruşturmasında tuttur.com'a yönelik ön inceleme raporu hazırlandı
Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik'te düzenlenen ayine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, köklü tecrübesiyle helal ticaretinin geleceğine yön veren ülkelerden biridir

Benzer haberler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün satışa çıkacak

Dursun Özbek'in 15'inci Fenerbahçe, Sadettin Saran'ın ilk Galatasaray derbisi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan şampiyonluk mücadelesinde sabır vurgusu

Kuzey Makedonya'daki taraftarlar derbiyi heyecanla bekliyor

Kuzey Makedonya'daki taraftarlar derbiyi heyecanla bekliyor
Derbilerde ilk golün önemi büyük

Derbilerde ilk golün önemi büyük
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet