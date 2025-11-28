Dolar
Spor

Beşiktaş Kulübü, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmedi

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Beşiktaş Kulübü, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmedi

İstanbul

Fora, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı kulübün toplum hassasiyetlerine duyarsız kalamayacağına vurgu yaparak, "Böyle bir anlaşmayı etik bulmadığımız için kabul etmedik. Beşiktaş olarak önceliğimiz her zaman toplumumuzun hassasiyetidir. Yaşananlar ortada. Taraftarlarımız da böyle bir anlaşmaya sıcak bakmadı. Ülkemizin ve toplumun hassasiyetini göz önüne alarak böyle bir anlaşma yapmak istemedik. Beşiktaş her zaman vicdandan yana olmuştur." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." ifadeleriyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddettiklerini açıklamıştı.

