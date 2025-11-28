Futbolda haftanın programı

İstanbul
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Kocaelispor-Gençlerbirliği (Kocaeli)
Yarın:
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
30 Kasım Pazar:
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Göztepe (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Chobani)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: Ümit Öztürk
20.00 Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: Erdem Mertoğlu
Yarın:
13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor: Ozan Ergün
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: Raşit Yorgancılar
16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: Batuhan Kolak
30 Kasım Pazar:
13.30 Özbelsan Sivasspor-Boluspor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
16.00 Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: Ayberk Demirbaş
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Hakan Ülker
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Ali Hoşfikirer)
13.00 Muşspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Muş Şehir)
15.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-KCT 1461 Trabzon FK (Bolluca)
15.00 Isbaş Isparta 32 SK-Aliağa Futbol (Isparta Atatürk)
30 Kasım Pazar:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Güzide Gebzespor (Merkez Spor Kompleksi)
14.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Mardin 1969 Spor (Dağılgan)
15.00 Bursaspor-Fethiyespor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
15.00 Menemen FK-Ankara Demirspor (Menemen İlçe)
15.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Somaspor (Kırklareli Atatürk)
Beyaz Grup:
30 Kasım Pazar:
13.00 Karacabey Belediyespor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 İskenderunspor-Merkür Jet Erbaaspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sultan Su İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Adana 01 FK-Kepezspor (Ali Hoşfikirer)
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Altınordu-Muğlaspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Batman Petrolspor-GMG Kastamonuspor (Batman)
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Bucaspor 1928 (Elazığ)
17.00 MKE Ankaragücü-Beykoz Anadoluspor (Eryaman)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
15.00 Galataspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (İBB Beyoğlu)
15.00 İnegöl Kafkasspor-İnkılap Futbol (İnegöl İlçe)
15.00 Astor Enerji Çankayaspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Osmanlı)
15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Yalova Atatürk)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Silivrispor (İBB 100. Yıl)
15.00 Bulvarspor-Kestel Çilekspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
30 Kasım Pazar:
15.00 Bursa Yıldırımspor-Çorluspor 1947 (Minareli Çavuş)
15.00 Edirnespor-Polatlı 1926 SK (Edirne Şehir)
2. Grup:
Yarın:
13.00 Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Suvermez Kapadokyaspor (Başpınar)
13.00 Silifke Belediyespor-Ağrı 1970 SK (Silifke Şehir)
13.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-12 Bingölspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
15.00 Niğde Belediyespor-Kırıkkale FK (Niğde 5 Şubat)
30 Kasım Pazar:
13.00 Erciyes 38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (RHG Enertürk Enerji)
13.00 Diyarbekirspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
13.00 Mdgrup Osmaniyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
13.00 Karaköprü Belediyespor-Kilis 1984 (Faruk Çelik)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Tokat Belediyespor-Pazarspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
13.00 Düzce Cam Düzcespor-Fatsa Belediyespor (Düzce Şehir)
13.00 Çayelispor-Orduspor 1967 (Çayeli İlçe)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
30 Kasım Pazar:
13.00 TCH Group Zonguldakspor-Artvin Hopaspor (Karaelmas K. Köksal)
13.00 Amasyaspor-Sebat Gençlikspor (12 Haziran)
13.00 1926 Bulancakspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Bulancak İlçe)
17.00 52 Orduspor-Giresunspor (19 Eylül)
4. Grup:
Yarın:
13.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Nazillispor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
17.00 Tire 2021 FK-Eskişehirspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
19.00 Karşıyaka-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Alsancak Mustafa Denizli)
30 Kasım Pazar:
13.00 Alanya 1221 Futbol-Altay (Alanya Milli Egemenlik)
13.00 Söke 1970 SK-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Didim Atatürk)
13.00 Kütahyaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Dumlupınar)
17.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Oktaş Uşakspor (Balıkesir Atatürk)
17.00 İzmir Çoruhlu FK-Afyonspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)