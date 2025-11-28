Dolar
Gündem

"Huzur İstanbul" uygulamasında 1022 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yapılan uygulamada 528 şüphelinin aralarında bulunduğu 1022 kişi gözaltına alındı.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1022 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki "Huzur İstanbul" uygulaması, dün iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde 209 noktada 1425 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1271 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 363 bin 329 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 528 şüphelinin de bulunduğu 1022 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 26 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 10 tüfek, 58 fişek, 1052 gram uyuşturucu madde, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 7 bin 520 lira ve 100 avro ele geçirildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde 190 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Trafik denetimlerinde 38 bin 206 araç ile 273 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 571 araç ve motosiklet ile 8 sürücüye işlem uygulandı, 6 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde 534 bin 766 lira trafik cezası kesildi.

