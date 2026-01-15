Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza uygulandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'te gerçekleştirilen 23 bin 425 denetimde mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 154 milyon 563 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yapı malzemeleri sektöründe ürün güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin sahada bulunduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 2025 yılında 81 ilde gerçekleştirdiğimiz 23 bin 425 denetimde, mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 154 milyon 563 bin lira ceza uyguladık." ifadesine yer verildi.