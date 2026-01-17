Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığını bildirdi.

Emrullah Cesur  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kadına şiddetin, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, çirkin ve aşağılık saldırılardan biri olduğunu vurguladı.

Şiddetin hiçbir türünü kabul etmedikleri gibi kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddettiklerini belirten Tunç, "Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kasten yaralama suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." bilgisini verdi.

EGM, Ankara'da eşini yaralayan polis memurunun tutuklandığını bildirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) NSosyal'deki hesabından yapılan yazılı açıklamada da 12 Ocak'ta Ankara'da meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eşler arasında meydana gelen olayda, polis memurunun eşini darbederek yaraladığı, kendisinin de kesici aletle yaralandığı tespit edilmiştir. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmış, gözaltına alınan polis memuru adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, konunun tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."

Bakan Göktaş'tan Ankara'da eşinden şiddet gören kadına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara'da eşi tarafından şiddete uğrayan kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz. Bakanlık olarak, Ankara'da ve Şanlıurfa'da ilgili tüm birimlerimiz ile yakından takip ettiğimiz vakaya ilişkin adli süreci de takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Şiddetin faili kim olursa olsun her vakayı titizlikle takip etmeye, kadına yönelik şiddetle mücadelemizi amasız, fakatsız ve sıfır tolerans ilkesiyle kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

