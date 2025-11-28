Dolar
Spor, Basketbol

Basketbolda haftanın programı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 12. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Ceren Aydınonat  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Dardanel Çanakkale Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehir Polis Recep Topaloğlu)

17.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA (Fenerbahçe Metro Enerji)

30 Kasım Pazar:

14.00 Nesibe Aydın-Çimsa ÇBK Mersin (TOBB ETÜ)

14.30 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)

Yarın:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Fenerbahçe Koleji RAMS (Gölbaşı)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Darüşşafaka Lassa-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

30 Kasım Pazar:

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi (Karataş Şahinbey)

18.15 Cemefe Gold Haremspor-Finalspor (Beylikdüzü)

