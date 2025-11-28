Basketbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-Dardanel Çanakkale Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehir Polis Recep Topaloğlu)
17.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA (Fenerbahçe Metro Enerji)
30 Kasım Pazar:
14.00 Nesibe Aydın-Çimsa ÇBK Mersin (TOBB ETÜ)
14.30 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)
Yarın:
14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Fenerbahçe Koleji RAMS (Gölbaşı)
16.30 Kipaş İstiklalspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)
18.15 Darüşşafaka Lassa-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
30 Kasım Pazar:
14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Selçuklu Belediyesi)
16.30 Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi (Karataş Şahinbey)
18.15 Cemefe Gold Haremspor-Finalspor (Beylikdüzü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.