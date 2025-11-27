Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe Yöneticisi Cem Ciritci'den İsrail deplasmanına ilişkin açıklama

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) yönetiminin İsrail takımlarının 9 Aralık'tan itibaren maçlarını kendi sahasında oynama kararının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, karşılaşmaları tarafsız sahada oynamak istediklerini söyledi.

Bozhan Memiş  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Fenerbahçe Yöneticisi Cem Ciritci'den İsrail deplasmanına ilişkin açıklama Fotoğraf: Bozhan Memiş/AA

İstanbul

Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçlarının İsrail'de oynanmasına ilişkin açıklamanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, şunları söyledi:

"EuroLeague, devlet nezdinde bir karar çıkması durumunda maçların İsrail dışında oynamasına izin veriyor. Yani devletimiz, bizim İsrail'e gitmemizde bir sakınca görüyorsa, bu durumda maçlar tarafsız sahada oynanabiliyor. Devletimiz nezdinde böyle bir karar çıkarsa biz de maçlarımızı tarafsız sahada oynamak istiyoruz."

