Dolar
42.44
Euro
49.19
Altın
4,167.83
ETH/USDT
3,023.80
BTC/USDT
89,797.00
BIST 100
10,914.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ferencvaros Teknik Direktörü Keane: Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Macaristan ekibi Ferencvaros'ta teknik direktörü Robbie Keane, sarı-lacivertli takımın çok güçlü olduğunu ancak buna karşı hazırlık yaptıklarını söyledi.

Metin Arslancan  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Ferencvaros Teknik Direktörü Keane: Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İrlandalı teknik adam, sarı-lacivertli takımla çok sert bir mücadeleye çıkacaklarını anlatarak, "Avrupa'da 3 maç kazandık. Bu biraz motivasyon sağladı. Bu karşılaşmaya hazırız. Fenerbahçe'nin kilit oyuncularının yerine de çok iyi oyuncular oynuyor. Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım. Bunun farkındayız. Biz de hazırlıklarımızı buna göre yaptık." diye konuştu.

Türk taraftarların statta oluşturduğu atmosferden övgüyle söz eden 44 yaşındaki antrenör, "Dün çocuklara dedim ki; keşke tekrar futbolcu olsam da Fenerbahçe ile oynayabilsem. Çünkü Türkiye'nin atmosferi inanılmaz, takım inanılmaz. Onlarla oynamayı çok isterdim. Bu yüzden bana göre her futbolcunun yarınki maçı hayatında bir kez de olsa yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Keane, yarın oynanacak maçın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Maç kaybedebiliriz ama çalışıyoruz. Yarınki maç çok önemli. Aynı hataları yapmamak adına muhteşem taraftarların karşısında en iyi performansımızı göstermek istiyoruz. Bir daha kaybetmek istemiyoruz."

Robbie Keane, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun en iyi antrenörlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Şu an olduğu yerde çok başarılı. Keşke karşılaşabilseydik. Tedesco da kendi görevini harika yapıyor." dedi.

Cadu: "Her futbolcunun hayali böyle büyük bir takımla oynamaktır"

Ferencvaros formasını giyen Cadu ise her futbolcunun hayalinin Fenerbahçe gibi büyük bir takımla karşılaşmak olduğunu belirtti.

Brezilyalı futbolcu, ligde Nyiregyhaza karşısındaki mağlubiyetten dersler aldıklarını anlatarak, "Ligdeki son maçı kaybetmemiz morallerimizi bozdu ama o maçtaki hatalarımız bizim hatalarımızdı. Hatalarımızdan dersler aldık. Hatalarımızın üzerine çalıştık ve aynı hataları yapmayacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.

Cadu, hücum konusunda hazırlıklı olduklarının altını çizerek, "Fenerbahçe çok büyük bir takım, bunu hepimiz biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten her futbolcunun hayali böyle büyük bir takımla oynamaktır." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum'dan Hatay'daki Emek Mahallesi'ne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, dünyaya mesajlarını Cihannüma Salonu'ndan verecek
Fatih'te Böcek ailesinin ölümüne ilişkin tutuklanan gıda sektöründe çalışan 4 şüpheli tahliye edildi
Fatih'te Böcek ailesinin otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu öldüğü belirlendi
KADEM'den "Şiddete Karşı Hep Birlikte" kampanyası

Benzer haberler

Ferencvaros Teknik Direktörü Keane: Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım

Ferencvaros Teknik Direktörü Keane: Fenerbahçe çok iyi ve çok güçlü bir takım

TFF Tahkim Kurulu, 28 futbolcunun 45 günlük cezalarını onadı

İstanbul'da futbol müsabakalarının biletlerinin yasa dışı satıldığı iddiasına soruşturma

Muçi'nin Trabzonspor mutluluğu

Muçi'nin Trabzonspor mutluluğu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Ferencvaros turnuvadaki en zor ekiplerden

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco: Ferencvaros turnuvadaki en zor ekiplerden
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet