A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde konuşuyor
Spor

Muçi'nin Trabzonspor mutluluğu

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, "Hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım, herkesi mutlu edebildiğim için mutluyum." dedi.

Selçuk Kılıç  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Muçi'nin Trabzonspor mutluluğu Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Muçi, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir deplasmanında 4-3 kazanan bordo-mavili takımda attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan bordo-mavili oyuncu, sözlerine karşılaşmada sakatlanarak ameliyat olan Edin Visca'dan başlayarak "Edin Visca, burada en yakın olduğum arkadaşlarımdan birisiydi. Ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede onu tekrar aramızda görmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını vurgulayan Muçi, "Bizim adımıza lig zirvesinde tepede kalabilmek, arayı açmamak için önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemliydi. İyi bir galibiyet aldık. Antrenmanlarımıza ve çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Tüm maçlarımıza aynı hızla çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Oynadığım her kulüpte baskı vardı"

Muçi, kendisinden beklentinin üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağına ilişkin "Oynadığım her kulüpte beklentiler vardı. Hep büyük kulüplerde oynadım. Büyük kulüplerde beklentiler vardır ama beni etkilemiyor çünkü hep en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sıkı çalışmaya devam ediyorum. Daha sonrasında doğal olarak işlerin gelişeceğini düşünüyorum. Burada iyi bir ortam var ve ben de işime odaklandım. Hocamız ve takım arkadaşlarım ile iyi bir aileyiz. İşime odaklanarak en iyisini yapmak için mücadele gösteriyorum." değerlendirmesini yaptı.

Takımda rekabet ortamının bulunduğunu anlatan Muçi, şöyle devam etti:

"Rekabet ortamı her zaman güzeldir. Tüm takım kaliteli oyunculardan kurulu. Antrenmanlarımız dahi rekabet halinde geçiyor. Herkes takıma faydalı olmaya çalışıyor. Gol sonrası taraftarlarımızın videolarını da gördüm ve çok mutlu oldum. Onları öyle görmek bizi de ayrıca mutlu ediyor. Trabzonspor'da iki aylık bir süreç geçirdim. Adaptasyon sürecim her geçen gün daha iyiye gidiyor. Artık ailem de yanımda. Bu da şehire ve kulübe adaptasyon sürecimi olumlu etkiliyor. Benim yapmam gereken maçlara ve antrenmanlara odaklanmak en iyisini verebilmek. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Adaptasyon sürecim gayet hızlı ve iyi gidiyor."

Fatih Tekke'ye teşekkür

Teknik Direktör Fatih Tekke'nin kendisine güvendiğini dile getiren Muçi, bu güveni boşa çıkarmadığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Muriç, "Hocamız buraya geliş sürecimde benim adıma önemli bir rol üstlendi. Kendisi bana inanan insanlardan birisiydi. Benimle görüşmesinde bana inandığını güvendiğini söylemişti. Geliş sürecimde hocamızın çok etkisi var. Ona bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bazen antrenmanlarda iyi işler yaparken maçlara yansıtamayabiliyorsunuz ama hocam bana hep 'devam et olacak, olacak' dedi. Hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım, herkesi mutlu edebildiğim için de ayrıca mutluyum. Çalışmaya devam ettikçe en iyi sonuçlar gelecektir diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Şampiyonluk için bütün imkanlar var"

Muçi, Trabzonspor'un şampiyonluk şansına ilişkin soruya "Takımın şampiyon olmak için elinden bütün imkanlar var. Neden olmasın? Şampiyonluk için başarı için yapmanız gereken çok çalışmak bu durumun hayalini kurmak." yanıtını verdi.

Trabzonspor'da kiralık olarak sözleşmesinin olduğunun ancak opsiyon maddesinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Muçi, "Kiralık bir sözleşmem var ama burada mutluyum ve devam etmek isterim. Tüm maçlarda en iyisini yapmak benim görevim. Şu anda yapmam gereken takımıma yardım etmek. Sonrasında gelecek ne getirecek hep beraber göreceğiz." diyerek sözlerini şeklinde konuştu.

