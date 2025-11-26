Dolar
42.45
Euro
49.12
Altın
4,164.45
ETH/USDT
2,913.40
BTC/USDT
86,914.00
BIST 100
10,907.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "11. Tıp Kurultayı ve 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

Yunus Kaymaz  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak

Londra

Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. Lougardalsvöllur Stadı'ndaki mücadele, TSİ 23.00'da başlayacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise deplasmanda İrlanda'nın Shamrock Rovers ekibine konuk olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda)

20.45 Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

20.45 Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç)

20.45 Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre)

20.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.45 Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)

20.45 Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya)

20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya)

20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya)

23.00 Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan)

23.00 Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan)

23.00 Breidablik (İzlanda) - Samsunspor

23.00 Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

23.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

23.00 Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere)

23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okullarda ara tatil uygulamasının kaldırılması değerlendirilecek
Gümüşhane Üniversitesi'nde bir idari personel mesai arkadaşını silahla rehin aldı
KDK'nin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Uyumun Güçlendirilmesi" raporu açıklandı
Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak

Samsunspor, Avrupa kupalarında 16. maçına çıkacak

Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile berabere kaldı

Samsunsporlu Musaba gösterdiği performanstan dolayı mutlu

Samsunsporlu Musaba gösterdiği performanstan dolayı mutlu
Beşiktaş ile Samsunspor, ligde 65. randevuda

Beşiktaş ile Samsunspor, ligde 65. randevuda
Arda Turan, Ukrayna'daki saldırılar nedeniyle sığınağa indikleri zamanlar olduğunu söyledi

Arda Turan, Ukrayna'daki saldırılar nedeniyle sığınağa indikleri zamanlar olduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet