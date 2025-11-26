UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.
Londra
Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. Lougardalsvöllur Stadı'ndaki mücadele, TSİ 23.00'da başlayacak.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise deplasmanda İrlanda'nın Shamrock Rovers ekibine konuk olacak.
Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda)
20.45 Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)
20.45 Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç)
20.45 Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre)
20.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.45 Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)
20.45 Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya)
20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya)
20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya)
23.00 Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan)
23.00 Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan)
23.00 Breidablik (İzlanda) - Samsunspor
23.00 Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya)
23.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)
23.00 Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere)
23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)