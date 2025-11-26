Dolar
42.47
Euro
49.16
Altın
4,162.89
ETH/USDT
2,910.30
BTC/USDT
87,405.00
BIST 100
10,942.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor.

Süha Gür  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

İstanbul

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Fenerbahçe, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geride kalan 3 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turunda boy gösterdi.

Son dönemde daha iyi

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 26 Avrupa kupası maçında sadece 3 kez yenildi.

Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Fenerbahçe, 5 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, bu maçlarda Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice ve Stuttgart'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon ve Benfica ile berabere kaldı.

Fenerbahçe, Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao ve Rangers'a ise boyun eğdi.

4 farklı teknik adam görev aldı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemki iç saha maçlarına 4 farklı teknik direktör yönetiminde çıktı.

Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal, geçen sezon Jose Mourinho, bu sezon ise önce Jose Mourinho, ardından da Domenico Tedesco yönetiminde maçlarını oynadı.

Jesus yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan ve son 16 turunda İspanya'nın Sevilla ekibiyle eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşını 1-0 kazansa da elenen taraf oldu.

İsmail Kartal yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde boy gösteren sarı-lacivertliler, çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon lig aşamasını 24. tamamlayıp üst tura yükselen Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht'i eleyerek son 16 turuna kaldı. Bu turda İskoçya'nın Rangers ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe, iç sahada 3-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-0 kazanarak maçı uzatmalara götürdü. Fenerbahçe penaltı atışları sonucunda elenerek Avrupa'ya veda etti.

Sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde bu sezon da Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 3. eleme turunda saf dışı bırakırken, Benfica'ya elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Fenerbahçe, teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ise iç sahada oynadığı 2 UEFA Avrupa Ligi maçını kazanmayı başardı.

İç sahada 146 maçta 76 galibiyet

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 146 maçta 76 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 146 maçta 76 galibiyetin yanı sıra 32 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.

İç saha maçlarında rakip fileleri 215 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 139 gole engel olamadı.

Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynanan maçlar

Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

UEFA Kupası

27

14

4

9

UEFA Avrupa Ligi

49

28

14

7

Şampiyon Kulüpler Kupası

16

6

3

7

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

21

9

8

4

UEFA Şampiyonlar Ligi

20

9

2

9

Kupa Galipleri Kupası

4

3

1

0

UEFA Konferans Ligi

9

7

0

2

TOPLAM

146

76

32

38

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi
"Alev savaşçıları" bu kez fidan dikimi için sahada
Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Fenerbahçe, Avrupa'da 295. sınavında

Fenerbahçe, Avrupa'da 295. sınavında

Fenerbahçe, Avrupa'da Kadıköy performansına güveniyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın oynanacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ferencvaros'u konuk edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Ferencvaros'u konuk edecek
Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mağlup oldu

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mağlup oldu
Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni geçerse 4. torbada yer alacak

Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ni geçerse 4. torbada yer alacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet