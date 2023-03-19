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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yapılan 3 maçla sona erdi.

Emrah Oktay  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı

İstanbul

Ligde 26. haftanın kapanış gününde Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir, Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçları yapıldı.

Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi. Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı.

Günün son maçında ise Fenerbahçe, 1-0 geri düştüğü müsabakada Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de haftanın kapanmasıyla oluşan puan durumunda 60 puanlı Galatasaray ilk sırada yer aldı. İkinci Fenerbahçe 54, üçüncü Beşiktaş ise 49 puanla zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray'ın kazanma serisi bitti

Lider Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisi Arabam.com Konyaspor maçıyla bitti.

Ligde son yenilgisini 11. haftada 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 14 maçı kazandı. Lig tarihinde üst üste en fazla kazanma rekorunu kıran Galatasaray, 15. galibiyet için çıktığı Konyaspor mücadelesinden istediğini alamadı.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde giren "Cimbom" hem seriyi hem de puan farkını koruyamadı.

Fenerbahçe, lider ile puan farkını azalttı

Fenerbahçe, bir maç az yaptığı rakibi Galatasaray ile arasında puan farkını 6'ya indirdi.

Haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.

Haftaya bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde giren Fenerbahçe, sarı-kırmızılıların Konyaspor mağlubiyeti sonrası hata yapmadı ve farkı 6'ya düşürdü.

Enner Valencia durdurulamıyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ligdeki gol sayısını 25'e yükseltti.

Alanyaspor karşılaşmasına kadar sarı-lacivertli formayla 20 Süper Lig maçına çıkan Valencia, kaydettiği 23 golle de gol krallığı yarışında açık ara önde bulunuyordu.

Akdeniz temsilcisi karşısında 2 kez fileleri havalandıran Valencia, gol sayısını 25'e çıkardı.

Beşiktaş'ın çıkışı sürüyor

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı çıkışı 26. haftada da sürdürdü.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle lige verilen yaklaşık 1 aylık aradan iyi dönen siyah-beyazlılar, ligde üst üste 3 maçını kazandı.

Ligin 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-1, 25. haftasında ise Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen Beşiktaş, 26. haftada ise İstanbulspor'u 3-1'lik skorla geçti. Siyah-beyazlılar, haftayı 49 puanla 3. sırada tamamladı.

Sonuçlar

Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilmesi nedeniyle Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor, haftayı maç yapmadan kapattı. İki ekip de 3-0 hükmen galip ilan edildi. Bitexen Giresunspor ise haftayı bay geçti.

Yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Arabam.com Konyaspor-Galatasaray: 2-1

Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1

Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Beşiktaş-İstanbulspor: 3-1

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 2-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: 2-2

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-3

Puan durumu

Ligde sona eren 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. GALATASARAY25193352193360
2. FENERBAHÇE24173461263554
3. BEŞİKTAŞ25147445252049
4. ADANA DEMİRSPOR25129447272045
5. TRABZONSPOR25135742321044
6. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR2412573426841
7. YUKATEL KAYSERİSPOR25122113936338
8. ARABAM.COM KONYASPOR2581072927234
9. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2471075147431
10. FRAPORT TAV ANTALYASPOR2584133240-828
11. CORENDON ALANYASPOR2577113546-1128
12. DEMİR GRUP SİVASSPOR2576123138-727
13. KASIMPAŞA2575133144-1326
14. GAZİANTEP FK2567123139-825
15. MKE ANKARAGÜCÜ2474132737-1025
16. İSTANBULSPOR2473142748-2124
17.BITEXEN GİRESUNSPOR2458112342-1923
18. ATAKAŞ HATAYSPOR2465131947-2823
19. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR2557133343-1022

Not: Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ligden çekildi.

Fikstürde 27. hafta

Milli maç arası nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 27. haftanın programı henüz belli olmadı.

Başlangıç saatleri açıklanmayan ligin 27. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.

Fikstür şöyle:

Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

Hangikredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor’a konuk olması gereken Demir Grup Sivasspor, 27. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Fraport TAV Antalyaspor da bay geçen ekip olacak.

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