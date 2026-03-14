Göztepe ile Alanyaspor 2-2 berabere kaldı

İzmir
7. dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in ortasında Jeferson'dan seken top Dennis'in önünde kaldı. Makouta'nın müdahalesiyle Dennis'in yerde kalması sonucu hakem Asen Albayrak, beyaz noktayı gösterdi.
Juan'ın kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci sağına uzanarak topu çıkardı. Topa ikinci kez hamle yapan Juan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
14. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kullanan Hagi'nin yerden sert bir şekilde kaleye gönderdiği top, defans oyuncularına çarparak kaleci Lis'in sağından filelerle buluştu: 1-1
35. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Duarte, kendi sahasından alıp getirdiği topu ceza sahası sağ önündeki Mounie'ye aktardı. Mounie'nin vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı çeldi.
41. dakikada Alanyaspor'da orta saha gerisinde topu kapan Hagi, meşin yuvarlağı Hwang'a aktardı. Kaleci Lis'in önde olduğunu gören Hwang, topu uzaktan kaleye gönderdi. Lis'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
55. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda, kaleci Victor topu kornere çeldi.
59. dakikada Göztepe öne geçti. Krastev ile paslaşan Janderson, ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda, top kalecinin sağından filelerle buluştu. VAR'ın müdahalesi sonucu pozisyonu faul olduğu gerekçesiyle izleyen hakem Asen Albayrak, kararını değiştirmeyip orta noktayı gösterdi: 2-1
70. dakikada Göztepe atağında Janderson, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Juan'a gönderdi. Defansın araya girmesi sonucu boşta kalan topu alan Krastev'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
77. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Hadergjonaj, topu Hagi'nin önüne bıraktı. Hagi'nin yerden sert gönderdiği meşin yuvarlak, defansa çarpıp direğin yanından kornere gitti.
90+8. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Aliti'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2
Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Öte yandan karşılaşmayı, hakem Asen Albayrak yönetti. Albayrak, 22 yıl sonra Süper Lig'de görev yapan ilk kadın orta hakem oldu.
Stanimir Stoilov: "Futbolda yakaladığımız şanslarda maçı bitiremezseniz futbol sizi cezalandırır"
Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Futbolda yakaladığımız şanslarla maçı bitiremezseniz maalesef futbol sizi cezalandırır ve biz de bugün bunu yaşadık. 90+7. dakikada golü yemeyi kabul etmek benim adıma çok zor." dedi.
Stoilov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç oynandığını ama aynı zamanda 2 takım adına da iyi bir maç olduğunu söyledi.
İki gol atıp 2-3 de net pozisyon yakaladıklarını aktaran Stoilov, şöyle konuştu:
"Bu yakaladığımız fırsatları gole çevirip 3. golü bulmalı ve bu dakikalarda maçı bitirmemiz gerekiyordu. Bununla beraber maalesef maçın son saniyesinde yaptığımız bir hatayla golü kalemizde gördük. Futbol böyledir. Futbolda yakaladığımız şanslarla maçı bitiremezseniz maalesef futbol sizi cezalandırır ve biz de bugün bunu yaşadık. 90+7. dakikada golü yemeyi kabul etmek benim adıma çok zor. Orada kaybettiğimiz bir topla geride eksik yakalandık ve gol yedik. Kesinlikle bu bizim açımızdan büyük bir hataydı. Onun dışında agresiflik, hırs, organizasyon adına iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Maçın ikinci yarısında savunmada çok daha iyiydik. 3 puanı hak ettik ama futbol böyle bir oyun bazen sizden alır, bazen size verir."
Stoilov, iç sahadaki Eyüpspor ve Kayserispor maçlarında yeterince agresif ve hırslı oynayamadıkları için bu maçları kazanamadıklarını ancak son 2 maçta hem goller bulup pozisyonlar ürettiklerini ve bu 2 maçın farklı değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.