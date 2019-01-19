5 gollü maçın kazananı Malatyaspor

Fotoğraf: AA/Emrah Gökmen

MALATYA

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.

Evkur Yeni Malatyaspor maça adeta golle başladı. Sağ kanattan gelişen atakta Chebake savunmanın arkasına hareketlenen Ahmed Ildiz'e pasını attı. Sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Ahmed'in yerden altıpasa gönderdiği topu henüz 27. saniyede ön direkteki Ömer Şişmanoğlu ağlara yolladı: 1-0

20. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Alpaslan Öztürk'ün sağ kanattan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı Berkan Emir kafayla Halil Akbunar'a indirdi. Halil, altıpas gerisinden yatarak sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

34. dakika Evkur Yeni Malatyaspor yeniden öne geçti. Pereira'nın şık pasıyla soldan bindiren Erkan Kaş'ın yerden ortaladığı topu ceza sahası içindeki Ömer Şişmanoğlu ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Donald'a aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'nun solundan ağlara gitti: 2-1

41. dakika konuk takım bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağdan Jerome'un ortaladığı topu Evkur Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde meşin yuvarlak ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Poko'nun önünde kaldı. Bu oyuncu yerden sert bir vuruşla topu kaleci Farnolle'ün sağından ağlara gönderdi: 2-2

45+5. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu alan Castro'nun ceza sahası yayı içinden vuruşunda kaleci Farnolle yatarak topun sahibi oldu.

45+6. dakikada sağdan ceza sahasına giren Chebake'nin ortaladığı topa arka direkteki Pereira gelişine voleyle vurdu ancak top geldiği köşeden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

İkinci Yarı

48. dakikada sağdan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki Alpaslan Öztürk'ün gelişine şutunda top üstten auta gitti.

50. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pereira'nın şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle penaltı kazandı. Sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk ile Murat Akça'nın mücadelesinde hakem Hüseyin Göçek "devam" kararı verdi. Oyunun devamında VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Göçek, penaltıya hükmetti. 55. dakikada penaltıyı kullanan Aleksic, meşin yuvarlağı kaleci Beto'nun solundan ağlara yolladı: 3-2

89. dakikada Ahmed Ildiz'in ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Chebake, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu attı, meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

Karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.