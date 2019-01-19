Konyaspor deplasmanda kazandı

ERZURUM

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

İlk yarı

4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

38. dakikada konuk ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası top, kaleci Sehic'te kaldı.

41. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak Egemen Korkmaz'a çarparak kornere gitti.

43. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortayı karşılayan Jevtovic'in ters vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üzerinden kornere çıktı.

45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.

Maçın ilk yarısı 1-0 Atiker Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada köşe vuruşunda kaleciye çarpan top, Volkan Fındıklı'nın önünde kaldı. Volkan'ın vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-2.

59. dakikada Atiker Konyaspor'un golü sonrasında santra yaparak atağa kalkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, ceza alanı içinde topla buluşan Taylan Antalyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

66. dakikada köşe vuruşu sonrası ceza sahasının dışında topla buluşan Scuk'un vuruşunda, top direkten döndü.

84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan vuruşunda, top az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

86. dakikada ceza sahasının sol kanadında topla buluşan İbrahim Akdağ'ın sert şutunda, top kale direğinin yanından auta gitti.

90+1. dakikada Emrah Başsan'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde kaleci Serkan Kırıntılı'dan dönen top, karambolde oyun alanının dışına çıktı. Bu pozisyonda önce korneri gösteren maçın hakemi Ali Palabıyık, daha sonra Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde pozisyonu bir kez daha izledi ve Atiker Konyaspor lehine serbest vuruş kararı verdi.

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.