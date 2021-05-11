Euro
10.09
Dolar
8.29
BIST 100
1,444.87
Altın
1,838.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor'a yenildi

Süper Lig'in 41. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Süha Gür   | 11.05.2021
Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor'a yenildi

İstanbul

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 3. dakikasındada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe oyuncusu Ozan Tufan (solda) ile Sivassporlu Hakan Arslan (sağda) mücadele etti. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

19. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Kayode'nin, ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yan direğe çarparak auta gitti.

26. dakikada Valencia'nın uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top, az farkla üstten dışarı çıktı.

27. dakikada Mesut Özil'in etkili ortasına hareketlenen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonun devamında Sivasspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

30. dakikada sağdan Sosa'nın ceza yayına çıkardığı topa gelişine Pelkas'ın yerden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahale ettiği top kornere çıktı.

32. dakikada sağdan Ahmet Oğuz'un ortasına arka direkte kaleci Harun Tekin müdahale etti. Harun'un uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Harun'la karşı karşıya kalan Gradel'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.

45. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fajr'ın vuruşunda, arka direkte Kayode'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1

İlk yarı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

47. dakikada Mesut Özil'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına çıkardı. Burada uygun durumda bulunan Tisserand'ın yerden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural iki hamlede topu kontrol etti.

48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Gradel'in ortasında altıpas önünde Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 0-2

90+2. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Mesut Özil'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Papiss Cisse, kaleci Ali Şaşal Vural'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 14 bin 497 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı
Hindistan’ın Ganj Nehri’nde Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen çok sayıda ceset bulundu

Benzer haberler

Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor'a yenildi

Fenerbahçe evinde Demir Grup Sivasspor'a yenildi

Kartal zirveyi riske attı

Fenerbahçe-Sivasspor maçında Filistin unutulmadı

Trabzonspor Konya deplasmanından 1 puanla dönüyor

Trabzonspor Konya deplasmanından 1 puanla dönüyor
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo şampiyon oldu
PFDK Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi

PFDK Fenerbahçe Kulübü ve yöneticilerine para cezası verdi