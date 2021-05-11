Beşiktaş şampiyonluğu riske attı

İstanbul
Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
2. dakikada sol çaprazda rakibinden sıyrılan Ljajic'in şutunda top kaleci Viviano'da kaldı.
7. dakikada ceza sahası yayına yakın bir noktada topu önünde bulan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.
22. dakikada Ljajic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Nkoudou'nun uzak köşeye plase vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan yerden penaltı noktası üzerine Balkovec'in ortasına kayarak müdahale eden Bertolacci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
41. dakikada Fatih Karagümrük ikinci gole yaklaştı. Borini'nin arka direğe yerden ortasında Ndao altıpas önünde meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi ancak Welinton son anda araya girdi ve mutlak bir golü çıkardı.
45+2. dakikada sağ kanattan altı pas içine Rosier'in sert ortasına Larin uçarak kafayla vurdu. Kaleci Viviano, topa iki hamlede sahip oldu.
Fatih Karagümrük, soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarı
52. dakikada Ndao'nun ara pasıyla ceza sahası içinde topu önünde bulan Borini'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
54. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Larin, sol kanattan ceza sahasına girer girmez topu yerden arka direğe çıkardı. Arka direkte topu önünde bulan Ghezzal'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
60. dakikada Mensah'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Nkoudou'nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.
67. dakikada ceza sahası dışında seken topu önünde bulan Mensah sert vurdu. Meşin yuvarlak Viviano'da kaldı.
80. dakikada Fatih Karagümrük yeniden öne geçti. Ndao, sol kanata gönderilen uzun topu kontrol edip ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Borini'ye çıkardı. Oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Mücadeleyi kaybederek 81 puanda kalan siyah-beyazlılar, genel averajla ilk sıradaki yerini korudu ancak Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor'u yenmesiyle zirvede puanlar eşitlendi. 2 gol averajıyla ilk sırada yer alan siyah-beyazlılar şampiyonluğun son haftaya kaldığı Süper Lig'de, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray da Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Demir Grup Sivasspor'a yenilen Fenerbahçe de 79 puanda kaldı.
8 maç sonra evinde kaybetti
Siyah-beyazlılar ligde 8 maç sonra kendi evinde mağlup oldu.
Vodafone Park'taki son yenilgisini ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'a yenilerek alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Gzhezzal 5 maçta 4'üncü golünü attı
Bu sezon kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşayan Rachid Ghezzal, Fatih Karagümrük karşısında da gol sevinci yaşadı.
Karşılaşmanın 54. dakikasında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Ghezzal, bu sezonki yedinci golünü kaydetti.
Siyah-beyazlıların oynadığı son 5 maçta 4'üncü kez ağları havalandıran siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında da gol atmayı başarmıştı.
Ljajic de sakatlar kervanına katıldı
Son haftalara girilirken üst üste gelen sakatlık haberleriyle zor günler geçirmeye başlayan Beşiktaş'ta sakatlık geçiren son isim Adem Ljajic oldu.
Fatih Karagümrük ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve acı içinde omzunu tutan Ljajic sahayı sedyeyle terk etti. Ljajic'in yerine 38. dakikada oyuna Bernard Mensah girdi.
Soyunma odasından önce tribüne
Beşiktaşlı futbolcular ilk yarının sona ermesinin ardından soyunma odasına gitmek yerine tribünlere gitti.
Localardan maçı izleyen siyah-beyazlı taraftarların çağrısına karşı kayıtsız kalmayan siyah-beyazlı futbolcular, kendilerine moral veren seyircileri selamladıktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.
Maçtan sonra olay çıktı
Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaş'ın eski futbolcusu Enzo Roco'nun soyunma odasına giderken Beşiktaş kulübesine doğru bağırması sonrası gerginlik yaşandı.
Sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Roco'ya Beşiktaşlı eski takım arkadaşlarının tepki göstermesi sonrasında gerginlik soyunma odası koridorlarına taşındı.
Rosier gözyaşlarına boğuldu
Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier gözyaşlarına boğuldu.
Uzun süre sahayı terk edemeyen Rosier'i takım arkadaşları teselli ederken tribünler uzun süre siyah-beyazlı oyuncuya tezahürat yaparak moral verdi.
Tribünler için geri döndüler
Karşılaşmayı locadan izleyen Beşiktaşlı futbolcular maçın sona ermesinin ardından tezahüratlar yaparak siyah-beyazlı takımı çağırdı.
Uzun süren tezahüratların ardından siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte sahaya geri dönerek taraftarlarla buluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.