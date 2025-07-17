Dolar
40.28
Euro
46.81
Altın
3,317.62
ETH/USDT
3,411.50
BTC/USDT
117,956.00
BIST 100
10,334.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Medya Programı"nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti

Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın transferinden oyuncunun yeniden ek süre talebinde bulunması nedeniyle vazgeçildiğini açıkladı.

Metin Arslancan  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti

WIENER NEUSTADT

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Beşiktaş, kulübün belirlediği politika doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Kütahya'da çıkan orman yangını, köylüler ve orman personeli işbirliğiyle büyümeden söndürüldü
Kızını ve torununu kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında sorumluların cezalandırılmasını istiyor
İzmir'de günlerdir suları kesik olan mahalle sakinleri kalıcı çözüm bekliyor
Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan iddianame düzenlendi

Benzer haberler

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti

Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti

Kadın futbolunda transfer bedeli rekoru

Joao Pereira: Türkiye'de antrenman yapmak, çalışmak için gerçekten çok iyi şartlar var

Beşiktaş, hazırlık maçında Wolfsberger'e 3-2 mağlup oldu

Beşiktaş, hazırlık maçında Wolfsberger'e 3-2 mağlup oldu
Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen Jude Bellingham 3 ay forma giyemeyecek

Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen Jude Bellingham 3 ay forma giyemeyecek
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı Bursa'da yapılacak

A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan maçı Bursa'da yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet