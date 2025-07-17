Beşiktaş, Kyle Walker-Peters transferinden vazgeçti
Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın transferinden oyuncunun yeniden ek süre talebinde bulunması nedeniyle vazgeçildiğini açıkladı.
WIENER NEUSTADT
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir." ifadelerine yer verildi.
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Beşiktaş, kulübün belirlediği politika doğrultusunda transfer çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.