Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile sözleşme imzaladı

Kocaeli
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Bruno Petkovic." ifadesine yer verildi.
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Petkovic, Körfez Brunga Tesisleri'nde kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Son 7 sezondur Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'de forma giyen futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımına 26 resmi maçta 6 gol ile katkı sağladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.