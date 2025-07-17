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Spor, Futbol

Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 30 yaşındaki Hırvat santrfor Bruno Petkovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sefa Tetik  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Kocaelispor, Hırvat golcü Bruno Petkovic ile sözleşme imzaladı

Kocaeli

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Bruno Petkovic." ifadesine yer verildi.

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Petkovic, Körfez Brunga Tesisleri'nde kulüp başkanı Recep Durul'un da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Son 7 sezondur Hırvatistan Ligi takımlarından Dinamo Zagreb'de forma giyen futbolcu, 2024-2025 sezonunda takımına 26 resmi maçta 6 gol ile katkı sağladı.

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