Kadın futbolunda transfer bedeli rekoru
Liverpool'dan Arsenal'e 1 milyon sterlin (54 milyon lira) bonservis bedeliyle transfer edilen Olivia Smith, kadın futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.
İstanbul
Kadın futbolunda bonservis bedeli dünya rekoru kırıldı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Arsenal, Liverpool'dan, 20 yaşındaki Kanadalı kadın forvet Olivia Smith ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Smith için ödenen 1 milyon sterlinlik bonservis bedeli kadın futbol tarihinin en pahalı transfer ücreti olarak kayıtlara geçti.
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2023 yılında profesyonel olan Olivia Smith, geçtiğimiz yıl Liverpool'a, Portekiz ekibi Sporting'den 200 bin sterline transfer olmuştu.
Önceki rekor, Chelsea'nin geçen ocak ayında San Diego Wave'den 900 bin sterline renklerine kattığı ABD'li defans oyuncusu Naomi Girma'ya aitti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.