Dolar
40.28
Euro
46.77
Altın
3,324.85
ETH/USDT
3,439.40
BTC/USDT
118,220.00
BIST 100
10,203.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezon fikstürü belli oldu

Avrupa basketbolunun 2 numaralı organizasyonu BKT Avrupa Kupası'nda 2025-2026 sezon fikstürü belli oldu.

Bozhan Memiş  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezon fikstürü belli oldu

İstanbul

Ligden yapılan açıklamaya göre 20 takım, iki farklı grupta mücadele edecek.

İlk hafta müsabakaları 30 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Normal sezon, 11 Şubat 2026'da oynanacak 18. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları da tek maç üzerinden oynanacak. 17-18 Mart tarihlerindeki maçlarla yarı finale çıkacak takımlar belli olacak.

Yarı final müsabakaları 3 maç üzerinden 31 Mart-8 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2 galibiyet alan ekipler finale çıkacak.

2025-2026 sezonu BKT Avrupa Kupası şampiyonu, 22 Nisan, 28 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak 3 maçlık seriyle belli olacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Türk temsilcilerinden Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, B Grubu'nda yer alacak. Bahçeşehir Koleji ise A Grubu'nda mücadele edecek.

Türk Telekom ve Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türk derbisi, 8. haftada Ankara'da oynanacak.

Sezonun şampiyonu, bir sonraki sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

BKT Avrupa Kupası'nda ilk haftanın maç programı şu şekilde:

30 Eylül Salı:

19.00 Türk Telekom - ratiopharm Ulm

20.00 Slask Wroclaw - Neptunas Klaipeda

20.30 Veolia Towers Hamburg - Hapoel Bank Yahav

21.00 Umana Reyer Venice - Aris Midea

1 Ekim Çarşamba:

19.00 Lietkabelis Panevezys - Beşiktaş GAİN

19.00 U-BT Cluj-Napoca - Bahçeşehir Koleji

19.30 Panionios - NINERS Chemnitz

19.30 Cedevita Olimpija Ljubljana - BAXI Manresa

21.00 Dolomiti Energia Trento - Cosea JL Bourg-en-Bresse

2 Ekim Perşembe:

21.30 London Lions - Buducnost VOLI Podroica

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan iddianame düzenlendi
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş gözaltına alındı
Minguzzi cinayetine ilişkin davanın duruşması tanıkların dinlenilmesi için ertendi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 270'e yükseldi
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında şüphelilere 14 yıla kadar hapis talebi

Benzer haberler

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezon fikstürü belli oldu

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezon fikstürü belli oldu

Basketbol Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu fikstürü belli oldu

Anadolu Efes, Georgios Papagiannis'i renklerine bağladı

Türk Telekom, varlık kiralama şirketi kurulmasına karar verdi

Türk Telekom, varlık kiralama şirketi kurulmasına karar verdi
Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'den milli takım açıklaması

Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin'den milli takım açıklaması
15 Temmuz'da şehit olan muhtarın eşi hayatını 2 çocuğuna adadı

15 Temmuz'da şehit olan muhtarın eşi hayatını 2 çocuğuna adadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet