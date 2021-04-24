Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen nisan ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Süha Gür   | 24.04.2021
Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, eski teknik direktörleri Erol Bulut'a verdiği emekten ötürü teşekkür etti.

Burak Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulu faaliyet raporu için kürsüye gelen Kızılhan, "Pandemi süreci boyunca hep bir sonraki toplantıda bir araya gelebilme umudumuzu koruduk ama şartlar buna izin vermedi. Sevdiklerimizin sağlığı en büyük önceliğimiz oldu. Kulüp olarak her şeyin başı sağlık ilkemizden şaşmadık." ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden itibaren finansal olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları için büyük emek verdiklerini belirten Kızılhan, şöyle devam etti:

"Her daim Fenerbahçe'nin menfaatlerini gözettik ve bu durumdan taviz vermedik. Bankalar Birliği anlaşmasını 19 Mart'ta imzalayarak önemli adım attık. Anlaşmaya göre 2+7 yıl şeklinde durumumuz yapılandırıldı. Yapılandırma anlaşmasında büyük emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklara ve Bankalar Birliğine teşekkürlerimizi sunarız. 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili 6 Mart'ta Türkiye Futbol Federasyonuna başvuru yaptık ve ek dokümanları da daha sonra paylaştık. 9 adet şampiyonluğumuz var. Burada yok sayılan sadece şampiyonluklarımız değil, Türkiye'nin futbol tarihidir."

Kulübün futbol ve diğer branşlardaki durumunu değerlendiren Kızılhan, şunları kaydetti:

"Futbol takımımız zirve mücadelesini sürdürüyor. Erol Bulut'a verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş ile aramızda 3 puan fark bulunuyor. Sezon sonunda şampiyonluk kupasını müzemize getirmek en büyük hedefimiz. Basketbolda kadınlarımız Avrupa üçüncüsü oldu. Tüm teknik heyet ve sporcularımızı tebrik ediyoruz. Erkek basketbol takımımız THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 7. sırada bitirdi. Moskova'daki maçları kaybetmemize rağmen CSKA Moskova'ya karşı İstanbul'da 2 maç alarak tekrar Moskova'ya gitmek istiyoruz. Voleybolda kadın takımımızı finalde serinin 3. maçına çıkamadı. Zorlu salgın şartlarında fedakarlık gösteren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Erkek voleybol takımımız ise ligi 2. sırada tamamladı. Yelken şubemizin sponsoru Doğuş Grubu'yla birlikteliğimizi 2021 sonuna kadar uzattık. Doğuş Grubu ve Ferit Şahenk'e teşekkür ediyoruz. Kürekte erkek ve kadınlarda şampiyon olduk takımlarımızı tebrik ediyorum. 6 farklı branştan 13 sporcumuz Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etmeye hak kazandı. Haziran ayına kadar kota mücadelelerimiz devam ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Nefes darlığı ve öksürük beni çok yıprattı'
Dünya genelindeki en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı son 3 gündür Hindistan'da kaydediliyor
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 2 bin 914 kişi hayatını kaybetti
Japonya Sağlık Bakanlığı uzman heyeti Kovid-19 tedavisi için 'Baricitinib' ilacını onayladı
ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilmesine onay verildi

Benzer haberler

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak

Fenerbahçe Kulübünde Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Kasımpaşa yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Kasımpaşa yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak
Demba Ba, Medipol Başakşehir'e veda etti

Demba Ba, Medipol Başakşehir'e veda etti
Gençlerbirliği 4 maç sonra kazandı

Gençlerbirliği 4 maç sonra kazandı