Evkur Yeni Malatyaspor tur için avantaj sağladı

MALATYA
Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Göztepe'yi konuk etti.
13. dakikada Bifouma'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Beto sağına gelen topu yatarak kontrol etti.
35. dakikada Bülent Cevahir'in soldan ortasında savunmada Kadu'nun uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşı Titi'ye çarparak altıpas içi sol çaprazdaki Eren Tozlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Kadu'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Eren Tozlu'nun derinlemesine pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Barış Alıcı'nın kaleci Beto ile karşı karşıya yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.
Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular karşılaşmaya İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek vermek amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" yazılı pankartla sahaya çıktı.
İkinci yarı
48. dakikada sol kanattan buluştuğu topla ceza sahasına gire Bifouma'nın çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.
55. dakikada Gassama'nın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Deniz Kadah'ın kafayla vurduğu topu kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
79. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor sahasının ortalarından kazanılan faulü Yasin Öztekin kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa altıpas önünde Kadu kafayla vurdu ve topu üsten auta yolladı.
90+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Guilherme soluna çektiği topa plase vurdu ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.
Müsabaka ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Muhabir: Orhan Yoldaş