Dolar
41.15
Euro
48.13
Altın
3,442.83
ETH/USDT
4,463.50
BTC/USDT
108,922.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray, ligde 4. haftayı lider tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi.

Ceren Aydınonat  | 01.09.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Galatasaray, ligde 4. haftayı lider tamamladı

İstanbul

Tamamlanan 4. haftanın ardından Galatasaray, liderliğini korurken ligde milli araya girildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süper Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-3

Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: 1-1

Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-2

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-1

RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 0-0

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Samsunspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

Puan Durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY44001311212
2.TRABZONSPOR431041310
3.GÖZTEPE42206158
4.TÜMOSAN KONYASPOR32108267
5.FENERBAHÇE32106247
6.SAMSUNSPOR32104227
7.HESAP.COM ANTALYASPOR42024406
8.GAZİANTEP FK420259-46
9.CORENDON ALANYASPOR31113214
10.İKAS EYÜPSPOR411247-34
11.BEŞİKTAŞ210123-13
12.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK310226-43
13.RAMS BAŞAKŞEHİR20201102
14.ZECORNER KAYSERİSPOR302126-42
15.KOCAELİSPOR401326-41
16.ÇAYKUR RİZESPOR301216-51
17.KASIMPAŞA300336-30
18.GENÇLERBİRLİĞİ400438-50
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu

Benzer haberler

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi yenilgiyle başladı

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ikinci dönemi yenilgiyle başladı

Galatasaray, ligde 4. haftayı lider tamamladı

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Corendon Alanyaspor, ağırladığı Beşiktaş'ı mağlup etti

Corendon Alanyaspor, ağırladığı Beşiktaş'ı mağlup etti
Trabzonspor ile Samsunspor berabere kaldı

Trabzonspor ile Samsunspor berabere kaldı
Gençlerbirliği, tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçını kaybetti

Gençlerbirliği, tarihinde 2. kez Süper Lig'deki ilk 4 maçını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet