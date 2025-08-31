Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor ile Samsunspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı.

Selçuk Kılıç  | 31.08.2025 - Güncelleme : 01.09.2025
Trabzonspor ile Samsunspor berabere kaldı Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Trabzon

8. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Olaigbe'nin şutunda yerden seken topu kaleci Okan Kocuk, yatarak direk dibinden çeldi.

16. dakikada Trabzonspor'un gelişen organize atağında son olarak sağ taraftaki Zubkov'un ortasında, altıpas içerisinde Onuachu, uçarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakikada Yunus Emre Çift'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Pina'nın yerine Arif Boşluk oyuna dahil oldu.

29. dakikada Zeki Yavru'nun soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte Tomasson'un ayağıyla tamamlamak istediği topu çizgi önünde Onuachu, kafayla uzaklaştırdı.

37. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda önce savunmaya sonra direğe çarpan top kornere çıktı.

44. dakikada Ntcham'ın ceza alanı içinden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

İkinci Yarı

49. dakikada Soner Gönül'ün soldan ortasında, ceza alanı içinde Musaba'nın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın ayağıyla müdahale ettiği top az farkla üstten kornere gitti.

53. dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Musaba'nın pasında Moundilmadji, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu futbolcunun vuruşunda Uğurcan rakibine gol izni vermedi.

55. dakikada Zubkov'un ceza alanı sağ çaprazından şutunda top az farkla auta gitti.

62. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Onuachu, karşı karşıya kaldığı Okan Kocuk'tan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. Ancak pozisyonu Video Yardımcı Hakem uygulamasının uyarısıyla izleyen Kayatepe, penaltı kararını iptal etti.

89. dakikada Samsunspor, geliştirdiği organize atakla eşitliği sağladı. Son olarak sağ taraftan Musaba'nın pasında altıpas içinde Moundilmadji, yatarak yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

