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Spor

Mete Gazoz, 'Sportif Fair Play Kariyer Dalı' ödülünü Antalya'da aldı

Milli okçu Mete Gazoz, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından kendisine verilen Sportif Fair Play Kariyer Dalı ödülünü Antalya'da aldı.

Gülsem Adam   | 10.09.2022
Mete Gazoz, 'Sportif Fair Play Kariyer Dalı' ödülünü Antalya'da aldı

Antalya

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ödül törenine, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve TMOK Fair Play Komisyonu İkinci Başkanı Prof. Dr. Bilge Donuk da katıldı.

Donuk, törende Mete Gazoz'a Sportif Fair Play Kariyer Dalı'ndaki büyük ödülü verdi.

Mete Gazoz, böyle bir ödül kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini bu ödüle layık gören TMOK'a teşekkür eden milli sporcu, "Bundan sonra da elde ettiğim başarılarımı sürdürmeyi hedefliyorum." ifadesini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz

Mete Gazoz, okçulukta ilk uluslararası başarısını 2013 Dünya Gençlik Okçuluk Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde klasik yay erkek takımı ile gümüş madalya kazanarak elde etti. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılarak Türkiye kafilesindeki en genç sporcu olan Mete, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel erkekler altın madalya maçında İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen Mete Gazoz, Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat madalyasını şampiyon olarak kazandı.

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