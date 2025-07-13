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Yaşam

Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı

Antalya'da yüzde 77'ye ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

Sinan Özmüş  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı Fotoğraf: Sinan Özmüş - AA

Antalya

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 77'ye ulaştı.

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Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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