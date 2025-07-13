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Yaşam

Ordu'da LGS sınavında tam puan alan Balcı, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu

Ordu'nun Ünye ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Timur Efe Balcı, bu başarıya verimli, düzenli ve disiplinli çalışmayla ulaştığını söyledi.

Hacer Öztürk  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Ordu'da LGS sınavında tam puan alan Balcı, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu Fotoğraf: Hacer Öztürk/AA

Ordu

Ünye Atatürk Ortaokulu'ndan mezun olan 14 yaşındaki Balcı, 7'nci sınıftan itibaren LGS sınavı odaklı çalışmaya başladığını belirtti.

Kitap okumayı sevdiğini anlatan Balcı, bu süreçte ailesinin de kendisini desteklediğini vurguladı.

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Balcı, "Kaç saat çalıştığımızdan ziyade önemli olan verim ama günlük 3-4 saatlik bir çalışma yaptığımı söyleyebilirim. Başarımı düzenli ve disiplinli çalışmaya borçluyum. Aynı zamanda bana ailem, öğretmenlerim destek oldu. Motivasyon olarak arkadaşlarımın desteğini gördüm. Aynı zamanda verimli, düzenli ve disiplinli çalışmayla bu başarıya ulaştım." diye konuştu.

Balcı, sosyal yönden de kendisini geliştirmeye önem verdiğini vurgulayarak, "Bugünkü dünya tek yönlü olmaya çok elverişli değil. Çok yönlü olmamız gerekiyor. Bu anlamda ben kendimi dil, akademik ve sosyal alanda geliştirmeye çalıştım. Bu gaye ile devam etmek istiyorum." dedi.

Sınav sonuçları açıklandığında büyük mutluluk ve gurur hissettiğini anlatan Balcı, sonraki yıllarda sınavlara girecek olanlara da düzenli, disiplinli ve programlı çalışmalarını tavsiye etti.

Balcı, meslek tercihini henüz netleştirmediğini, tıp ve mühendislik alanlarına ilgisi olduğunu dile getirdi.

İngilizce öğretmeni olan baba İlhan Balcı ise Timur Efe ile önce hedefleri belirlediklerini ve planlı bir şekilde ilerlediklerini kaydetti.

Velilerin çocuklarına sürekli "Ders çalış" demek yerine, nasıl çalışacağıyla ilgili yol göstermeleri gerektiğini aktaran Balcı, sonuçtan Ünye ve Ordu adına da mutlu olduklarının altını çizdi.

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