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Ekonomi

Antalya için 4 öncelikli alanda teşvik verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya için belirledikleri 4 öncelikli alandaki yatırımlar için güçlü teşvikler sunacaklarını bildirerek, "Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizin yıldızı daha güçlü parlayacak." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Antalya için 4 öncelikli alanda teşvik verilecek

Ankara

Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Söz konusu programla şehirlerin potansiyelini zirveye taşıdıklarını, kalkınma yolculuklarını tüm imkanlarıyla desteklediklerini vurgulayan Kacır, Antalya için belirlenen 4 öncelikli alanda yatırımlara güçlü teşvikler sunacaklarını bildirdi.

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Kacır, destek verilecek alanlara dair şu bilgileri paylaştı:

"Sporcu sağlığı ve performans merkezi, katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler üretimi, organik sera atıklarından selüloz ve/veya mikrobiyal gübre üretim tesisi, mikroalg tabanlı Omega-3 ve biyogübre üretimi. Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizin yıldızı daha güçlü parlayacak."

Paylaşımda, vergi indirimi (yüzde 50 yatırıma katkı oranı), yatırım tutarının yüzde 15'i ve 240 milyon liraya kadar makine desteği ya da yatırım tutarının yüzde 20'si ve 240 milyon liraya kadar faiz/kar payı desteğinin yanı sıra KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti ve 8 yıl sigorta primi işveren desteği sağlanacağı bilgisi yer aldı.

Desteklenecek yatırımlar

Paylaşımda desteklenecek 4 yatırım alanına ilişkin detaylara da yer verildi.

Mikroalg tabanlı Omega-3 ve biyogübre üretimiyle ilgili olarak, iklim değişikliği ile mücadelede karbon yutak alanları oluşturabilen ve atık suların değerlendirilmesini mümkün kılan mikroalg üretimi için Antalya'nın elverişli iklim ve üretim koşullarına sahip olduğu vurgulandı. Türkiye'de balık yağı ve Omega-3 ithalatının 212 milyon dolar olduğuna işaret edilen paylaşımda, yapılacak yatırımla Türkiye'de mikroalg tabanlı Omega-3 üretiminin gerçekleştirileceği, doğal gıda boyası ve biyogübre gibi katma değerli yan ürünlerin elde edileceği belirtildi.

Katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkisel ürünler üretimine dair Türkiye'de yaklaşık 4 bin endemik bitki türü olduğunun, Antalya'nın 500 endemik türle önemli zenginliği barındırdığının altı çizildi. Paylaşımda, ülkenin 2024 yılı bitki ekstreleri ithalatının 65 milyon dolar iken ihracatının 12,7 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtilerek, "Bölgede yaygın olarak yetiştirilen kekik, ada çayı ve biberiye gibi türlerin ekstre ve özütlerinin işleneceği yatırım ile ithalat azaltılacak, ihracat artırılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Organik sera atıklarından selüloz ve/veya mikrobiyal gübre üretim tesisi yatırımına da değinilen paylaşımda, Antalya'nın örtü altı sebze ve meyve üretiminde 4,5 milyon ton ile Türkiye'nin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştiğine işaret edildi. Paylaşımda, 317 bin dekar örtü altı alanda gerçekleştirilen üretim neticesinde yüksek miktarda atığın ortaya çıktığı, yatırım ile bu atıkların selüloz ve mikrobiyal gibi ürünlere dönüştürüleceği bildirildi.

Sporcu sağlığı ve performans merkezi yatırımıyla ilgili olarak da Antalya'nın uygun iklimi ve tesis yapısı sayesinde milli ve olimpik sporcular için bir çekim merkezi olduğuna işaret edilerek, "İl, 85 farklı ülkeden yılda 1000'in üzerine spor takımını ağırlamaktadır. Yatırımla sporcu performansının geliştirilmesi, sporcu sağlığında ve spor turizminde uzmanlaşma hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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