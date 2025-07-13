Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,960.60
BTC/USDT
117,868.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı trafiğe açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı'nın 11 Temmuz'da trafiğe açıldığını bildirdi.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı trafiğe açıldı

Trabzon

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un Akyazı Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ne ve Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne ulaşımı kolaylaştıracak modern kavşak düzenlemesinin tamamlandığını belirtti.

Hastaneye ulaşımda artan talebi karşılamak ve trafik akışını daha konforlu hale getirmek amacıyla bağlantı yollarını ve modern dönel kavşağı projelendirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "İlk etapta 20 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız modern dönel kavşağı 11 Temmuz tarihinde trafiğe açtık." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trabzon Şehir Hastanesi'nin gelecek yıl hizmete alınmasının planlandığına işaret eden Uraloğlu, kavşak projesinin sadece hastaneye değil, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne de kesintisiz ve güvenli ulaşım sağladığını kaydetti.

Çalışmaların hızlandırıldığını aktaran Uraloğlu, "Ağustosta başlayacak Süper Lig sezonu öncesinde, stadyuma ve Şehir Hastanesine bağlantıların hazır olması için çalışmalarımızı hızlandırdık. Sezon açılmadan önce konforlu ve güvenli bir trafik akışı sağlamak en önemli hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şehir Hastanesinin kuzeyinden geçen bağlantı yolunu da hastane hizmete açılmadan tamamlamayı planladıklarını belirten Uraloğlu, bu yatırımlar sayesinde Trabzon'a modern ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunacaklarının altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Antalya, son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı
Başkentte 26 katlı binadaki yangına ilişkin incelemeler sürüyor
15 Temmuz'da "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla etkinlikler düzenlenecek
Gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor

Benzer haberler

Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı trafiğe açıldı

Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ulaşım ücretsiz olacak

Trabzonspor, kaleci Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı

Hamsi yılın ilk yarısında 19 ülkeden alıcı buldu

Hamsi yılın ilk yarısında 19 ülkeden alıcı buldu
Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek

Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile yıllık 5,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız

Bakan Uraloğlu: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile yıllık 5,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet