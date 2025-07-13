15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ulaşım ücretsiz olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.
Ankara
Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanılacağına dikkati çekti.
İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğine işaret eden Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadesini kullandı.
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