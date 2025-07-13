Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,960.80
BTC/USDT
117,883.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ulaşım ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Başkentray, İZBAN, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Hülya Ömür Uylaş  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ulaşım ücretsiz olacak

Ankara

Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanılacağına dikkati çekti.

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceğine işaret eden Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Antalya, son 5 yılın temmuz ayı günlük ziyaretçi rekorunu kırdı
Başkentte 26 katlı binadaki yangına ilişkin incelemeler sürüyor
15 Temmuz'da "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla etkinlikler düzenlenecek
Gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor

Benzer haberler

15 Temmuz'da "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla etkinlikler düzenlenecek

15 Temmuz'da "Zaferin Adı Türkiye" temasıyla etkinlikler düzenlenecek

Trabzon Şehir Hastanesi Kavşağı trafiğe açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ulaşım ücretsiz olacak

TBMM'de enerji ve maden alanları ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifleri görüşülecek

TBMM'de enerji ve maden alanları ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifleri görüşülecek
15 Temmuz emniyet şehitleri Ankara'da anıldı

15 Temmuz emniyet şehitleri Ankara'da anıldı

Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek

Yaz tatilinde YHT'lerde ek sefer düzenlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet