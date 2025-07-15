Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmalarında 34 bin 896 iddianame düzenledi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 34 bin 896 iddianame hazırladı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine ilişkin bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 201 bin 617 dosya sonuca bağlandı.
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Bu süreçte 283 bin 274 kişinin soruşturması tamamlanırken, 34 bin 896 iddianame düzenlendi.
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