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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in kabri ziyaret ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na Çelenk Bırakma Töreni'ne katılıyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan yayındayız.
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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Antalya'da 15 Temmuz dolayısıyla denizde Türk bayrağı açıldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Arama Kurtarma ekibi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde denizde dev Türk bayrağı açtı.

Fatih Hepokur  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
Antalya'da 15 Temmuz dolayısıyla denizde Türk bayrağı açıldı Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Kaleiçi Yat Limanı'nda 10 kişilik dalgıç ekibi tarafından deniz yüzeyinde 9x16 metre ölçülerinde Türk bayrağı açılmasının ardından, su altında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İHH Su Altı Arama Kurtarma ekibi lideri Ali Uygur, gazetecilere, 15 Temmuz'un unutulmaması için her yıl farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

O gece yaşananları unutmadıklarını vurgulayan Uygur, "15 Temmuz gecesi hain kalkışmayı duyduğumuz anda Antalya'da ekip olarak harekete geçtik. O gece ilgili kurumların çevresinde nöbet tuttuk, direndik. Bugün de aynı inançla, aynı ruhla burada farkındalık oluşturmak istiyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz." diye konuştu.

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