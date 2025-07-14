Dolar
40.22
Euro
46.90
Altın
3,362.11
ETH/USDT
3,028.80
BTC/USDT
122,132.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Borsada küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaparak küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı iddia edilen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Zeynep Yeşildal  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Borsada küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler yapılması üzerine soruşturma başlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding AŞ hisselerinde manipülasyon yaptığı belirlenen 8 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak'ta şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında zanlılar hakkında arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsada küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Grand Kartal Otel yangını davasının duruşmasında tanıklar dinlenilmeye başlandı

Benzer haberler

Borsada küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Borsada küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları iddiasıyla 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı

Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı

Antalya için 4 öncelikli alanda teşvik verilecek

Antalya için 4 öncelikli alanda teşvik verilecek

2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak

2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak
Tatil yaptığı oteldeki "kötü kokuyu" şikayet eden tüketiciye parasının yarısı iade edilecek

Tatil yaptığı oteldeki "kötü kokuyu" şikayet eden tüketiciye parasının yarısı iade edilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet