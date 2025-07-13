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Spor

2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, 2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını belirtti.

Doğukan Vurgun  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak

Edirne

Meriç Nehri'nde gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda AA muhabirine açıklama yapan Ertürk, 2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası'nın kasımın ilk haftasında Antalya'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini söyledi.

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Şampiyonanın ev sahipliği sürecinde verdiği desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden Ertürk, kürek branşının olimpik olmasından sonra düzenlenecek ilk dünya şampiyonasının Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Ertürk, şampiyonaya 70'e yakın ülkenin katılacağını belirterek şöyle devam etti:

"Zor bir seçim sürecinden geçtik. İtalya, İspanya, Polonya ve Suudi Arabistan vardı. Daha önce büyükler seviyesinde bir organizasyon yapmamıştık. Bu organizasyonu anlımızın akıyla geçip 2027'de olimpiyat kota yarışlarını alıp buradan çocuklarımızı yollayacağız. Gerçekten çok mutluyuz. Edirne Türkiye'nin ilk tecrübesiydi. Dünya Kürek Federasyonu Organizasyon Komitesi'nde de bir tedirginlik vardı.

Burada yaptığımız mükemmel işi görünce onlar da bizim adaylığımı onayladı. Ciddi bir referans oldu bizim için. Edirne'de de klasik kürekte eminim daha büyük organizasyonlar alacağız. Biz öyle bir organizasyon yapacağız ki biz aday olmayacağız Dünya Kürek Federasyonu 'lütfen bu organizasyonu siz yapar mısınız?' diye bize gelecek. Ben buna inanıyorum. Tarihin görmüş geçmiş en iyi şampiyonasını yapacağız."

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