Dolar
18.96
Euro
20.17
Altın
1,846.85
ETH/USDT
1,403.60
BTC/USDT
19,932.00
BIST 100
5,406.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgesindeki sporcu, kulüp ve antrenörlere destek veriyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremden etkilenen 11 ildeki 17 bin 738 sporcu ve 512 antrenöre ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlandığını açıkladı.

Musa Samur  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgesindeki sporcu, kulüp ve antrenörlere destek veriyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremden etkilenen 11 ildeki 17 bin 738 sporcu ve 512 antrenörle iletişime geçilerek ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlandığı ifade edildi.

Sporcuların hak kayıplarının olmaması için de tedbirler alındığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, müsabakalardan çekilmek zorunda kalan spor kulüplerinin önümüzdeki sezon faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi.

Barınma ihtiyacı oluşan sporcuların Olimpik Hazırlık Merkezleri, Sporcu Eğitim Merkezleri, Kamp Eğitim Merkezleri ve yurtlarda misafir edildiğini, sporcuların hak kayıplarının olmaması için de tedbirler alındığını vurgulayan Kasapoğlu, "Depremden etkilenen sporcularımızın spor yaşantılarına kesintisiz olarak devam edebilmeleri amacıyla içinde bulunduğumuz sezonun sonuna kadar istedikleri kulübe geçici transfer yapma hakkı verildi. Federasyonlar tarafından sporcularımıza yeni kulüp bulmaları imkanı da getirildi. Deprem bölgesinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezleri ve Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde kayıtlı depremzede sporcuların diğer illerdeki merkezlerimizde sportif faaliyetlerine devam etmesi sağlandı. Depremzede sporcularımız ve antrenörlerimizin teknik ve sportif malzeme ihtiyaçları bakanlığımız, federasyonlarımız ve il müdürlüklerimiz aracılığıyla karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Olimpik ve paralimpik sporcu havuzunda bulunan 38 sporcu ve ailelerinin Olimpik Hazırlık Merkezlerine yerleştirildiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, psikolog ve fizyoterapistler tarafından TOHM ve SEM sporcularına psiko-sosyal destek verdiklerini kaydetti.​​​​​​​


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis
Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi
Denizli'de depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 17 zanlı yakalandı
Adıyaman Valisi Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti

Benzer haberler

Hatay'da depremzede çocuklar "Karagöz ve Hacivat" gösterisiyle eğlendi

Hatay'da depremzede çocuklar "Karagöz ve Hacivat" gösterisiyle eğlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, deprem bölgesindeki sporcu, kulüp ve antrenörlere destek veriyor

Bingöl'de depreme karşı zemin yapısı inceleniyor

Hatay'da depremde yaralanan 12 köpek Antalya'da tedavi ediliyor

Hatay'da depremde yaralanan 12 köpek Antalya'da tedavi ediliyor
Şehit astsubayın anıları, eşi ve kızlarının kurtulduğu enkazın altında kaldı

Şehit astsubayın anıları, eşi ve kızlarının kurtulduğu enkazın altında kaldı
Tekirdağ'da üretilen yük konteynerleri afetlerde "yaşam konteyneri"ne dönüştürülebilecek

Tekirdağ'da üretilen yük konteynerleri afetlerde "yaşam konteyneri"ne dönüştürülebilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet