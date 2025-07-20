Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem
Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Moskova
Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, 7,6 büyüklüğündeki depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında olduğu belirtildi.
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Açıklamada, gün içinde birkaç kez artçı deprem yaşandığı kaydedildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada depremin ardından tsunami tehdidinin oluştuğuna işaret edilerek, "Sakinlere kıyıdan uzaklaşmayı öneriyoruz." uyarısında bulunuldu.
Avrasya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası, batıda Ohotsk Denizi, doğuda Bering Denizi ve Büyük Okyanusu ile çevrili.