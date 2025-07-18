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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 21.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Utku Şimşek, Hatice Özdemir Tosun  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4, 1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki depremin, 18,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İlçe genelindeki tüm kurumlarla yapılan görüşmelerde can veya mal kaybı yaşanmadığı, olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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