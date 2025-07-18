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Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, sağanak, dolu ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet Çakmak  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Çakmak - AA

Antalya

Elmalı'da akşam saatlerinde sağanak, dolu ve hortum etkili oldu.

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Çukurelma, Kışla ve Karyağdı mahallelerindeki sera ve elma bahçelerinde oluşan sel, ürünlere zarar verdi. Dolu ve hortum nedeniyle de seralar zarar gördü.

Selin sürüklediği taş ve toprak nedeniyle Karyağdı ve Kışla mahallelerindeki bazı yollar trafiğe kapandı. Belediye ekipleri, yolların açılması için çalışma yaptı.


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