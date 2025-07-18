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Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.

Hikmet Faruk Başer  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 93 yaşındaki Öymen, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Öymen'in entübe edildiği öğrenildi.

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