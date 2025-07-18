Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen entübe edildi
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede entübe edildi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, 93 yaşındaki Öymen, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Öymen'in entübe edildiği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.