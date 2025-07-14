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Dünya

Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dilara Karataş  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Panama açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Burica bölgesine 206 kilometre mesafede olduğunu bildirdi.

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Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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