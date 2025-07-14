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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'nin NATO müttefiklerine ilk etapta yaklaşık 10 milyar dolar satış yapacağı iddiası

ABD'nin NATO müttefiklerine ilk etapta yaklaşık 10 milyar dolar silah satışı yapacağı, bu silahların daha sonra Ukrayna'ya gönderileceği öne sürüldü.

Dilara Karataş  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
ABD'nin NATO müttefiklerine ilk etapta yaklaşık 10 milyar dolar satış yapacağı iddiası

Ankara

Axios haber sitesine konuşan planlara aşina yetkili, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılacağını açıklamasının ardından, bu planın kapsamına dair ayrıntılar paylaştı.

Yetkili, Trump yönetiminin NATO ülkelerine büyük ölçekli silah satışına hazırlandığını, ilk etapta yaklaşık 10 milyar dolarlık silahın satışa sunulacağını iddia etti.

Bu ülkelerin, silahların bir kısmını doğrudan Ukrayna'ya göndereceğini ifade eden yetkili, söz konusu planın Rusya'nın "derinliklerini vurabilecek menzilde uzun menzilli füzeleri içereceğini" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı basın toplantısında, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya gönderilecek silahları üreteceğini, NATO müttefiklerinin de maliyetini karşılayacağını belirtmişti.

Başkan Trump ayrıca Rutte ile elinde hazır Patriot hava savunma sistemi bulunan ülkelerin mevcut silahlarını hızla Ukrayna'ya göndermesi konusunda anlaştıklarını söylemişti.

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