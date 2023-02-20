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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da bazı yollarda yarıklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kırsalında yollarda yarıklar meydana geldi.

Cüneyt Çelik, Abdullah Söylemez   | 20.02.2023
Adıyaman'da bazı yollarda yarıklar oluştu Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Adıyaman

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Çelikhan ilçesinde de hasara yol açtı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Adıyaman-Çelikhan kara yolunda oluşan derin yarıklar ve kaymalar, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yaylakonak Beldesi'nde de deprem nedeniyle bazı dağlardan dev kaya parçaları koptu.

Dağlardan koparak yollara düşen kayalar ekiplerce kaldırıldı.

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