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Dünya

Girit Adası'nın kuzeybatısında deprem meydana geldi

Yunanistan'daki Girit Adası'nın kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Girit Adası'nın kuzeybatısında deprem meydana geldi

Atina

Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye saati ile (TSİ) 16.26'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Girit Adası'nın kuzeybatısındaki Küçük Çuha Adası'na 21 kilometre mesafede, denizdeydi.

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Sarsıntı, yüzeyin yaklaşık 58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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