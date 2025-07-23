Girit Adası'nın kuzeybatısında deprem meydana geldi
Yunanistan'daki Girit Adası'nın kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Atina
Atina Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, Türkiye saati ile (TSİ) 16.26'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Girit Adası'nın kuzeybatısındaki Küçük Çuha Adası'na 21 kilometre mesafede, denizdeydi.
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Sarsıntı, yüzeyin yaklaşık 58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.